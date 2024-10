Dlaczego schemat Ponziego tak często się powiela i tak trudno go wykryć?

Dlaczego schemat Ponziego tak często się powiela i tak trudno go wykryć? Powodów jest kilka. Finansowana działalność zawsze jest legalna i co do zasady rentowna. W zasadzie trudno określić, w którym momencie kończy się rolowanie długu, a zaczyna finansowanie starych zobowiązań ze środków nowych inwestorów. O ile w wewnątrz organizacji jest to moment, w którym na spłatę starego zobowiązania w wysokości 100 firma zaciąga nowe w wysokości większej niż 100, o tyle dla zewnętrznego obserwatora jest to trudne, albo wręcz niemożliwe do uchwycenia. Sygnałami ostrzegawczymi charakterystycznymi dla schematu Ponziego jest rzekomy geniusz twórcy, jego unikatowe know-how, rewolucyjne podejście lub inne podobne cechy połączone z agresywnym marketingiem i ciągłym poszukiwaniem nowych inwestorów.

Leszek Kieliszewski jest adwokatem, partnerem zarządzającym w kancelarii Legality, ekspertem w zakresie prawa gospodarczego, rynków finansowych i prowadzenia sporów