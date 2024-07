Takich przepisów nie może być w polskim porządku konstytucyjnym

Taka wykładnia prowadzi do absurdalnych konsekwencji jaką jest czerpanie przez państwo korzyści poprzez nakładanie podatku dochodowy na majątek dorobkowy rodzin. Takich przepisów nie może być w polskim porządku konstytucyjnym. Każdy darczyńca kupując papiery wartościowe zapłacił za nie pieniędzmi już opodatkowanymi(!) Nakładanie podatku dochodowego od na te już raz opodatkowane pieniądze jest niezgodne z Konstytucją i zapewnieniami władzy o tym, że taki majątek podlega ochronie przez państwo.

W efekcie funkcjonowania takich przepisów (takiej ich wykładni?) żaden podatek od sprzedaży akcji nabytych w darowiźnie nie wpływa do budżetu, bo ludzie aż tacy głupi nie są, aby płacić podatek gdy legalnie nie muszą tego robić. Każdy widzi, że przepisy są idiotyczne. Są antyobywatelskie, są niezgodne z Konstytucją w sposób wręcz oczywisty, bowiem opodatkowują opodatkowany majątek darczyńcy, a zgodnie z wolą ustawodawcy majątek dorobkowy rodzin podlega ochronie. Nie wolno o tym zapominać, że taki był publicznie deklarowany cel zmiany przepisów dokonanej w 2006r.

Każdy kto ma akcje czy inne papiery wartościowe jest zazwyczaj w miarę świadomy i umie liczyć. I jeśli chce bliskiej osobie podarować majątek, który ma w formie papierów wartościowych to je najpierw sprzeda. A podaruje uzyskane pieniądze, pomniejszone o podatek od uzyskanego zysku ze sprzedaży, za które obdarowany będzie mógł nabyć cokolwiek, np. te akcje. I w razie ich późniejszej sprzedaży cena zakupu będzie kosztem uzyskania przychodu. Nie jest to żadne obejście prawa, bowiem istotą darowizny jest darowanie majątku, to że są to pieniądze czy akcje jest bez znaczenia.

Żaden z uprawnionych organów (Prezes NSA, RPO, grupa Posłów lub grupa Senatorów) tak niemądrych przepisów nie zaskarżył do TK, co niezbyt dobrze świadczy o jakości wypełniania przez nich obowiązków. A żaden obywatel nie złożył skargi konstytucyjnej, bo nie było takiej potrzeby. Jak powyżej wykazano nie dochodzi do darowizn papierów wartościowych co powoduje, że nikt takiego podatku nie płacił. Jednak funkcjonowanie takich przepisów w porządku prawnym wyrządza poważne szkody. Min. daje argumenty dla antyobywatelskiej wykładni innych przepisów. Np. dotyczących opodatkowania odpłatnego zbycia mieszkań nabytych w darowiźnie, gdzie na zasadzie analogii do tych „martwych” przepisów nakładany za akceptacją NSA jest podatek od całej uzyskanej ceny.