Ministerstwo Finansów odroczyło termin wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Jako przyczynę wskazano obawy co do wydajności rozwiązania, którego awaria mogłaby się bardzo poważnie odbić na funkcjonowaniu firm. Oznacza to, że obecnie zdefiniowana ustawowo data 1 lipca 2024 zostanie zmieniona, a system, co najmniej do końca roku, będzie działał w dalszym ciągu jako rozwiązanie fakultatywne - dające dobrowolny wybór czy do niego dołączyć. Jednocześnie zarówno Minister Finansów jak i szef KAS wyraźnie podkreślili determinację, aby obligatoryjny KSeF wdrożyć w życie po usunięciu obecnych błędów i ograniczeń. Nie może to dziwić, bo jak wskazuje wiele analiz (w tym raport Komisji Europejskiej czy ocena skutków regulacji dla projektu KSeF) implementacja powszechnego systemu e-fakturowania przekłada się na daleko idące pozytywne skutki w zakresie uszczelniania systemu podatkowego.

Chociaż nie zostało to wspomniane podczas konferencji ministerstwa, decyzja o odroczeniu wpisuje się także w trend obserwowany w wielu krajach Unii Europejskiej przygotowujących się do wdrożenia obligatoryjnych systemów e-faktur. Odroczenia takie ogłosiły już między innymi Niemcy czy Francja, a Parlament Europejski zarekomendował przesunięcie planowanego w w dyrektywie ViDA terminu, w którym wszystkie kraje mają taki system wprowadzić w życie z 2028 na 2030 lub na 2032 rok. Wraz z rosnącą świadomością co do wyzwań technicznych, coraz częściej przypomina się też o problemach wydajnościowych, które powodowały liczne awarie i przerwy w działaniu systemu e-faktur we Włoszech w pierwszym roku jego działania (obowiązek zaczął działać w 2016 roku). W tym kontekście, jeżeli obecny kształt systemu rzeczywiście budzi obawy co do jego wydajności, racjonalnym i uzasadnionym wydaje się wykonanie jego audytu technicznego i uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy jest on w stanie obsłużyć zakładany wolumen faktur w polskiej gospodarce.

Trzeba jednak również podkreślić, że odroczenie wejścia w życie tak kluczowej zmiany jaką jest obligatoryjny KSeF może budzić wśród przedsiębiorców istotne (również z punktu widzenia obrotu gospodarczego) pytania.

Trzy najczęstsze z nich, które nam sugerują nasi klienci, to: