Obecna sytuacja prawna braku regulacji tego zawodu naraża pacjentów na ryzyko korzystania z usług osób bez wystarczających kwalifikacji. Przy istnieniu wielu stowarzyszeń psychoterapeutycznych, które wydają certyfikaty i prowadzą własne rejestry, brak centralnego rejestru sprawia, że nie ma narzędzi do oceny, kto jest psychoterapeutą, a kto używa tylko tej nazwy. Istnieje ryzyko korzystania z mniej skutecznej lub wręcz niewłaściwie prowadzonej psychoterapii.

Ustawa przygotowana przez grupę roboczą we współpracy z licznymi ekspertami porządkuje ten stan rzeczy. Proponujemy wprowadzenie centralnego rejestru psychoterapeutów oraz rejestru podmiotów szkolących i egzaminujących, który zunifikuje dotychczasowe rozproszone systemy certyfikacji, nie zagrażając jednocześnie potrzebie ich zróżnicowania i autonomii. Samorząd zawodowy, który będzie odpowiedzialny za rejestr, zapewni jednolite standardy szkoleniowe i etyczne, co pozwoli zainteresowanym łatwo zweryfikować, czy terapeuta posiada nie tylko certyfikat, ale także odpowiednie kwalifikacje i podlega stałej superwizji. Każdy będzie mógł to szybko sprawdzić.

Potrzebny jeden samorząd zawodowy psychoterapeutów

Psychoterapeuci wykonują pracę pod dużą presją emocjonalną, wynikającą z wrażliwości obszaru ich działania związanego z dobrostanem oraz zdrowiem psychicznym adresatów ich usług. Powinna iść za tym taka sama ochrona jak dla lekarza czy psychologa: ochrona tajemnicy zawodowej i tytułu psychoterapeuty, gwarancja uczciwego procesu w sprawach dyscyplinarnych prowadzonego przez sędziów reprezentujących to samo podejście psychoterapeutyczne co obwiniony. Samorząd zawodowy per se stoi na straży ochrony praw osób korzystających z psychoterapii, przestrzegania praw psychoterapeutów oraz reprezentuje swoich członków przed organami państwa w imię dewizy „nic o nas bez nas”.

Determinacja i zaangażowanie środowiska doprowadziło do jego konsolidacji w ramach grupy roboczej, która tworzy podwaliny pod instytucję samorządu. Reprezentuje 46 stowarzyszeń, pięć różnych grup podejść: