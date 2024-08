Dziś minister sportu nic nie mówi o ich odpowiedzialności za wynik, a to nie tylko najwłaściwszy, lecz praktycznie jedyny adres, pod którym należy kierować zarzuty. Były pieniądze z budżetu i od spółek Skarbu Państwa, był PKOl z ich marzeń, a medalowy dorobek 35 lat po ustrojowej transformacji jest taki sam, jak w Melbourne 11 lat po zakończeniu II wojny światowej. Luksusy Piesiewicza i jego rodziny nie mają na to żadnego wpływu, choć denerwuje jego dobre samopoczucie i brak pokory.

Prezesi związków sportowych muszą teraz wybierać, Piesiewicz dał im to zresztą jasno do zrozumienia: trwacie przy mnie w podzięce za to, co wam zapewniłem, czy idziecie za Nitrasem, bo teraz to on będzie dzielił państwowe pieniądze na sport. Z poznawczego punktu widzenia to nawet ciekawe, czy nastąpi coś, co w polityce nazywa się odwróceniem sojuszy.

Radosław Piesiewicz kontra Sławomir Nitras. Kto ma mocniejsze karty w walce o polski sport?

Nitras ma w tej rozgrywce o wiele mocniejsze karty, Piesiewicz bez pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa i bez poparcia środowiska sportowego byłby bezzębnym tygrysem. Ale walczy, mając za sobą argument, że zgodnie z prawem prezesem PKOl jest do 2027 roku, a więc jeszcze przez prawie trzy lata. Potrzebna więc będzie w polskim sporcie kohabitacja. Jak to wygląda, widzimy od października na znacznie poważniejszym podwórku.

Najsmutniejszą refleksją z pola walki na wyniszczenie jest to, że ludzie odpowiedzialni za polski sport, zamiast skupić się na analizie tego, co stało się w Paryżu, zmuszeni są do opowiedzenia się po jednej ze stron. Rozliczenia z nadużyciami PiS-u trwają na wielu frontach i sport jest jednym z nich. Prawie nigdzie nie idzie to szybko, a charaktery Piesiewicza i Nitrasa – obaj wyglądają na zakochanych w sobie z wzajemnością wprost śmiertelną – porozumieniu nie sprzyjają. Jeśli ta sytuacja potrwa dłużej, może się okazać, że za cztery lata, po igrzyskach w Los Angeles, zatęsknimy za wynikiem z Paryża.