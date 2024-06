Program broni jądrowej Trident: Czym mają się bronić Brytyjczycy?

Powyższa dyskusja nie ograniczała się do krytyki premiera, ale również tyczyła się polityki obronnej. Ważnym tematem była kwestia utrzymania „straszaka” nuklearnego w postaci programu broni jądrowej Trident. Polityczka partii rządzącej zwróciła uwagę na to, że ten program jest najważniejszy dla bezpieczeństwa kraju. Przy tym również przypomniała Rayner, że w 2016 roku głosowała przeciwko odnowieniu tego systemu. Po czym zwróciła się do oglądających, mówiąc, że jeżeli oni wątpią w to, czy kolejny rząd utrzyma Tridenta, to co dopiero myśli sobie Putin? Sugerując w ten sposób, że za Labour Trident straci na znaczeniu jako broń odstraszająca.

Stephen Flynn, współprzewodnicząca brytyjskich zielonych Carla Denyer oraz przewodniczący walijskich niepodległościowców Rhun ap Iorwerth przedstawili Trident jako zbędny wydatek.

Wiceliderka obecnej opozycji stwierdziła, że największym problemem jest dostęp do usług publicznych ze względu na braki personelu. I dlatego Wielkiej Brytanii przypływ ludzi jest potrzebny

Prawdopodobna przyszła wicepremier Angela Rayner powiedziała, że to konserwatyści osłabili armię i przez nich Zjednoczone Królestwo stało się „międzynarodowym pośmiewiskiem”. Podobnie uważali Cooper i Farage, którzy krytycznie odnieśli się do zmniejszenia etatów w wojsku.

NHS, czyli świętość (nie) do ruszenia

Jeżeli ktoś choćby raz widział jakikolwiek wywiad udzielony przez brytyjskiego polityka po 1945 roku, to wie, że absolutną świętością jest tamtejszy NHS (National Health Service – Narodowa Służba Zdrowia). Pytanie o niego zostało zadane przez maturzystkę, która w nadchodzącym roku wybiera się na medycynę i spytała się polityków, jak zapewnią, żeby po studiach mogła rozpocząć pracę w działającym NHS.

Wszyscy politycy uważają, że służba zdrowia jest niedofinansowana oraz że brakuje w niej personelu. Nikt oczywiście nie postuluje fundamentalnej zmiany systemu i można byłoby mieć pewne deja vu z polskiego podwórka: wszyscy wiedzą, co zrobić, ale skąd wziąć na to pieniądze – to już jest najpilniej chroniony sekret. Jedynie Nigel Farage stwierdził, że wpompowywanie pieniędzy w NFZ jest zbędne, a większe wydatki przynoszą gorsze efekty.