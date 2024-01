- Marszałek Sejmu Szymon Hołownia popełnił błąd. On nie podejmuje decyzji o wygaszeniu mandatu, bo to jest błędna interpretacja. On informuje o wygaszeniu mandatu. To jest jedynie informacja. Konsekwencją tej informacji powinno być niedopuszczenie ich do prac w Sejmie - mówi były poseł Bogdan Zdrojewski o posłach PiS-u Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku.