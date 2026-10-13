Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Kucharczyk: Klimatyczny paradoks. Czyli co niechcący zawdzięczamy Trumpowi

Polityka Donalda Trumpa doprowadziła do potężnego wzrostu cen paliw. W efekcie coraz częściej rezygnujemy z aut na rzecz transportu publicznego. Klęskę urodzaju przeżywa PKP.

Publikacja: 13.10.2026 17:54

Polityka Trumpa powoduje, że coraz częściej rezygnujemy z samochodów na rzecz transportu publinczneg

Polityka Trumpa powoduje, że coraz częściej rezygnujemy z samochodów na rzecz transportu publincznego

Foto: Stock

Reklama

Katarzyna Kucharczyk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Na czym polega klimatyczny paradoks związany z polityką Trumpa.
  • Jakie nietypowe plany ma PKP Intercity.
  • Jak radzi sobie polska kolej.
  • Jakie wyzwania stoją przez transportem publicznym.
Pozostało jeszcze 95% artykułu

„Rzeźnia” – tak pieszczotliwie określany był pociąg do Zagórza, którym dwie dekady temu jeździłam z przyjaciółmi w Bieszczady. Zawsze absurdalnie opóźniony. Tak przepełniony, że niejednokrotnie wsiadało się do niego oknem. Wielogodzinna podróż na lepiącej się z brudu podłodze, w korytarzu przy niedziałającej toalecie i tak była rozpatrywana w kategoriach sukcesu. Bo przecież udało się wsiąść i dojechać. Warunki podróży były kwestią drugorzędną, można by nawet rzec – pomijalną.

Pozostało jeszcze 86% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama