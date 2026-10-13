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Polityka Trumpa powoduje, że coraz częściej rezygnujemy z samochodów na rzecz transportu publincznego
„Rzeźnia” – tak pieszczotliwie określany był pociąg do Zagórza, którym dwie dekady temu jeździłam z przyjaciółmi w Bieszczady. Zawsze absurdalnie opóźniony. Tak przepełniony, że niejednokrotnie wsiadało się do niego oknem. Wielogodzinna podróż na lepiącej się z brudu podłodze, w korytarzu przy niedziałającej toalecie i tak była rozpatrywana w kategoriach sukcesu. Bo przecież udało się wsiąść i dojechać. Warunki podróży były kwestią drugorzędną, można by nawet rzec – pomijalną.
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