Czy „Dzień Wyzwolenia” w USA spowoduje „Wielkie Zamrożenie” w Polsce?

Polski rynek pracy wciąż w dobrej formie

Polska nadal utrzymuje jedną z najniższych stóp bezrobocia w Unii Europejskiej – według Eurostatu w lutym wynosiła zaledwie 2,6 proc Równocześnie rośnie liczba publikowanych ogłoszeń o pracę, co świadczy o utrzymującym się zapotrzebowaniu na pracowników.

Z najnowszego „Barometru Rynku Pracy” Gi Group Holding wynika, że 16,7 proc. pracodawców planuje zwiększenie zatrudnienia – to prawie 4 punkty procentowe więcej niż w 2024 roku. Jedynie niewielki odsetek firm myśli o redukcjach etatów, na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku.

Nie oznacza to jednak, że wszystko układa się idealnie. Co trzeci pracujący Polak obawia się utraty pracy, a aż 43,7 proc. rozważa zmianę pracodawcy. To drugi rok z rzędu, w którym liczba osób gotowych na zawodową zmianę przewyższa liczbę tych, którzy chcą pozostać w obecnym miejscu pracy.

47 proc. firm przyznało, że w ostatnich miesiącach zmagało się ze wzmożoną rotacją przynajmniej jednej grupy pracowników – to wzrost o 11 punktów procentowych w porównaniu z rokiem poprzednim. Zjawisko to dotyczy wszystkich poziomów stanowisk, a najbardziej mobilną grupą okazują się specjaliści średniego szczebla: ich odejścia wzrosły o 4,6 pkt proc. rok do roku. Te trudności idą w parze z narastającym problemem pozyskania talentów o oczekiwanych kompetencjach.

Szerzej patrząc na rynek, okazuje się jednak, że sygnały są optymistyczne. Indeks Oczekiwań Pracodawców (EEI) Komisji Europejskiej, odzwierciedlający nastroje firm, rośnie od kilku miesięcy. W lutym indeks PMI – kluczowy wskaźnik dla przemysłu – przekroczył pierwszy raz od dłuższego czasu poziom 50 punktów, co sygnalizuje poprawę w polskim sektorze produkcyjnym. Produkcja i popyt wzrosły, a eksport po raz pierwszy od ponad trzech lat poszedł w górę – firmy jako przyczynę wskazują na odbudowę rynków unijnych. W marcu optymizm nadal rósł – to już czwarty miesiąc z rzędu – napędzany większym popytem, wzrostem aktywności w budownictwie, środkami z KPO oraz silniejszym eksportem.

Globalne wydarzenia mogą ostudzić optymizm

2 kwietnia prezydent USA Donald Trump ogłosił nową falę ceł – nazywając ten dzień „Dniem Wyzwolenia”. Wprowadził 20-proc. cła na towary z Unii Europejskiej oraz 10-proc. na produkty z Wielkiej Brytanii. Reakcja rynków była natychmiastowa – indeks S&P 500 spadł o 4 proc., a europejskie i azjatyckie giełdy poszły jego śladem [a w poniedziałek indeksy znów znurkowały, i to jeszcze mocniej – red.]. Zaufanie inwestorów zostało mocno nadwyrężone.