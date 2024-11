Wybory prezydenckie a poparcie dla Mercosuru

Popatrzymy na kalendarz – PiS w ostatni poniedziałek listopada 2024 r. pokazał swojego „bezpartyjnego” kandydata. Następnego dnia Rada Ministrów przyjęła kompletnie populistyczny sprzeciw wobec umowy o wolnym handlu z krajami Mercosuru, przedwczesny, bo negocjacje jeszcze trwają i ostatecznego kształtu nie mają. W maju 2025 r. wybieramy nowego prezydenta, walka będzie zapewne między kandydatem KO a kandydatem PiS, choć oficjalnie bezpartyjnym. Tymczasem tekst umowy z Mecosurem do zaaprobowania Polska, wraz z Radą Europejską, dostanie w wakacje, między lipcem i wrześniem 2025 r., już po wyborach prezydenckich w Polsce. Kiedy nasz sprzeciw wobec Mercosuru lub jego brak przestanie mieć wpływ na kształt sceny politycznej następnych kilku lat.

Dlatego wczorajsza uchwała o sprzeciwie Rady Ministrów jest znakiem dymnym skierowanym nie do Brukseli, a do polskich wsi i miasteczek. Pozwolę sobie na prognozę – Polska będzie się sprzeciwiać Mercosurowi do maja, do wyborów, by nie drażnić rolników, którzy przeciwko Mercosurowi protestowali nawet w weekend na zablokowanej granicy (to wymówka, ale jednak hasło było), potem po wyborach, w wakacje, Polska spokojnie zaakceptuje traktat jako członek Rady Europejskiej, a tenwejdzie w życie może w grudniu za rok.

Otwartym pytaniem pozostaje, dlaczego Polska w tak poważnych sprawach, jak handel z Ukrainą, z Mercosurem, dostęp UE do surowców Ameryki Południowej (bo o tym jest ta umowa i o walce z dominacją handlową Chin) daje sobie wejść na głowę rolnikom, którzy szkodzą nawet… rolnictwu. W ubiegły weekend garstka rolników z mikroskopijnego stowarzyszenia dla chęci uniknięcia podatku rolnego zablokowała granicę z Ukrainą w Medyce. Chcieli ministra – minister Siekierski wsiadł w auto i pojechał 400 km. Opisaliśmy ten absurd w poniedziałek i odezwali się do nas przedstawiciele poważnych stowarzyszeń rolniczych – że to prawda, a Polska jest krajem z kartonu, że blokowanie handlu z Ukrainą zagraża naszemu eksportowi do tego kraju, gdzie choćby polski eksport mleczarstwa jest wart 75 mln euro. Na wielkie gospodarcze decyzje Polska przez swoją nieudolność pozwala wpływać awanturnikom z marginesu życia gospodarczego. Czy dalej tak będzie?