Lista problemów, które pokazuje strajk w Medyce

Medyka wskazuje na kilka nabrzmiewających problemów, które faktycznie oddają kwestie bezpieczeństwa Polski w ręce awanturników. Oburzające jest, że sąd, do którego organizatorzy się odwołali, gdy wójt Medyki nie wydała im zgody na zgromadzenie – uznał, że strajk może się odbyć i to trwać, jeśli by się uparli, aż do końca roku. Proszę sobie wyobrazić blokadę przejścia w Medyce, która by potrwała od 23 listopada do 31 grudnia. Proszę policzyć jej koszty, opóźnienia i braki dostaw, niezrealizowane kontrakty, a także – koszty polityczne dla i tak wyjątkowo napiętych relacji polsko-ukraińskich. Półtora miesiąca blokady granicy państwa dla wymuszenia ulg podatkowych – według podkarpackiego sądu, nie godzi w interesy państwa?

Kolejnym absurdem jest to, że wójt Medyki już się od tej decyzji nie odwołała, choć mogła. Dlaczego? Wreszcie, do rolników przyleciał minister rolnictwa. To przypomina płacenie okupu terrorystom – im szybciej płacimy, tym większą mamy pewność, że będą kolejne porwania, czy w tym wypadku – kolejne blokady. Bo to działa, minister przyjeżdża jak na zawołanie. Przypomnę, że gdy w 2018 r. Agrounia zablokowała autostradę A2, nikt nie mówił, że to wykroczenie z art. 90 kodeksu wykroczeń, a do panów przyleciał helikopterem ówczesny minister rolnictwa. A jeden z organizatorów sam jest obecnie w resorcie.

To musi wybrzmieć, rolnicy zablokowali przejście graniczne, choć ich postulaty nie miały nic wspólnego z Ukrainą, po prostu nie chcą płacić podatku. Czy chęć oszczędzenia czwartej raty usprawiedliwia uwięzienie kierowców w ciężarówkach na długie godziny, usprawiedliwia straty firm za opóźnione dostawy? Do rolników – oczywiście – dojechał minister. Potem resort napisał, że rozmowy prowadzone z „troską o rolnictwo i o bezpieczeństwo żywnościowe”. Nie, proszę ministra, to były rozmowy z troską o podatek rolny dla wąskiej grupy rolników.

Czytaj więcej Polityka Blokada rolników w Medyce: w sobotę minister przyjedzie z porozumieniem Minister rolnictwa Czesław Siekierski podpisze w sobotę w Rzeszowie umowę z rolnikami z porozumienia "Oszukana Wieś", dzięki której nie będą oni już blokowali przejścia granicznego w Medyce - dowiaduje się „Rzeczpospolita”.

Sposób na bezkarność – właściwy zawód

Na koniec trzeba zadać pytanie – czy minister przyjechałby do strajkujących 35 osób z innych zawodów: krawców, informatyków, lekarzy? A może przykład bliższy resortowi rolnictwa – czy przyjechałby do strajkujących inspektorów weterynarii? Czy też w Polsce bezkarnie strajkować wszędzie, niezależnie od sensu, kosztów, dobra wspólnego, wolno jedynie dwóm zawodom – rolnikom i górnikom?

W końcu tylko oni mogą się domagać od Skarbu Państwa ciągle nowych pieniędzy i je dostają. Jeśli dla załatwienia swoich interesów ktoś chciałby zablokować granicę, spowodować straty u przedsiębiorców z dwóch krajów – wystarczy, że zostanie najpierw rolnikiem. Koszty powodowanych przez rolników szkód zostały zgrabnie przerzucone na innych, podobnie zresztą jak koszty pomocy państwowej dla rolnictwa, koszty ubezpieczeń w KRUS i innych przywilejów, o których pozostałe grupy zawodowe mogą marzyć.