Witold Drożdż: Budowa odporności wymaga współpracy państwa i biznesu

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że w 2023 r. liczba incydentów cyberbezpieczeństwa wyniosła ponad 80 tys. To wzrost o niemal 100 proc. rok do roku. W tym roku ta bariera została przebita już w sierpniu. Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych latach nie będzie lepiej.

Odporność w czasie powodzi

Skutki powodzi, która niedawno nawiedziła południowy zachód kraju, pokazały, jak olbrzymie znaczenie ma funkcjonująca infrastruktura, w tym telekomunikacyjna. Sytuacje nadzwyczajne pozwalają nam zweryfikować własne możliwości i zidentyfikować elementy, które wymagają poprawy. W czasie klęsk żywiołowych łączność jest podstawową usługą, kluczową zarówno dla bezpieczeństwa poszkodowanych, jak i pomagających im służb.

Kataklizm spowodował czasowe wyłączenie dziesiątek stacji bazowych operatorów telekomunikacyjnych. To głównie skutek długotrwałych przerw w dostawach prądu i uszkodzeń infrastruktury drogowej, uniemożliwiających dotarcie do niedziałających nadajników. Skutkiem tego były lokalne zakłócenia w dostawie usług telekomunikacyjnych. Stopniowo udało się przywrócić sprawność uszkodzonych nadajników, ale powódź pokazała, że potrzebujemy dalszych inwestycji w infrastrukturę. Kluczowa jest budowa jej odporności, tak by w trudnym czasie nie tylko zapewnić nieprzerwaną działalność administracji, transport, dostawy wody, żywności i energii, ale także łączność i bezpieczeństwo cyfrowe.

Współpraca państwa i biznesu

Dlaczego budując odporność na poziomie państwa, nie mielibyśmy wykorzystać wiedzy i często unikalnych kompetencji polskiego biznesu? Skala i charakter wyzwań, które przed nami stoją, sprawiają, że ani sektor prywatny, ani publiczny nie jest w stanie podołać im samodzielnie. Kluczem jest tu synergia między państwem i biznesem. Potrzebujemy wzajemnego zrozumienia swoich potencjałów, tak by nie dublować już działających rozwiązań, ale skupić się na rozwoju kompetencji.

Kompetencje Orange Polska i doświadczenia naszych analityków są w tym zakresie unikatowe. Nasze Centrum Operacji Bezpieczeństwa od kilkunastu lat prowadzi m.in. całodobowy monitoring systemów informatycznych dla klientów biznesowych, obecnie jest to ponad 1,7 tys. firm i instytucji. Chroniąc infrastrukturę naszych klientów, chronimy infrastrukturę państwa. Na tym polu działają też inne duże firmy. Nie bójmy się wymieniać informacjami, organizować wspólnych ćwiczeń, a przede wszystkim szukać rozwiązań, które pozwolą podmiotom publicznym korzystać z kompetencji polskiego biznesu.

Stabilne środowisko do inwestowania

Sektor prywatny we wzmacnianie odporności angażuje się od lat. Przez ostatnią dekadę Orange zainwestował w Polsce ponad 20 mld zł i jak wynika z niedawnego raportu naukowców z SGH, jest największym prywatnym zagranicznym inwestorem w Polsce. Środki te wydaliśmy m.in. na modernizację sieci i budowę światłowodów. To nasz wkład w poprawę odporności państwa. Nikt tej infrastruktury z Polski nie zabierze.