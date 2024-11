Ostrowski, Zaboronek: Najlepsza polityka przemysłowa to jej istnienie

Waga przemysłu

OPZZ apeluje o takie działanie od lat. Tylko w tym roku wielokrotnie wskazywaliśmy to w rozmowach i korespondencji z przedstawicielami rządu, a niedawno, wraz z Federacją Przedsiębiorców Polskich, wystosowaliśmy wspólne stanowisko do czterech ministerstw. Przemysł jest dla nas zbyt ważny, by o nim milczeć, lekceważyć i pomijać w dyskusjach nad przyszłością gospodarczą Polski. Zatrudnienie w sektorze przemysłowym wynosi ponad 5 mln osób (dane GUS). To 30 proc. wszystkich pracowników. Jesteśmy jednym z nielicznych krajów Europy, w których ta liczba w ostatnich latach rosła. Udział przemysłu w naszym PKB należy do najwyższych w UE. Minęły czasy, kiedy sądzono, że to oznaka zapóźnienia. Wręcz przeciwnie: przemysł – zarówno ten związany z nowymi technologiami, jak i tradycyjny – jest nadal niezbędny. Jest szansą i atutem w międzypaństwowej konkurencji.

Tworzenie dokumentów strategicznych jest formą demokratyzacji życia publicznego. Przejrzyście spisany plan daje obywatelom możliwość zrozumienia modelu rozwoju naszego wspólnego państwa. Samo tworzenie takich polityk jest też zazwyczaj konsultowane publicznie. Oznacza to dla każdego z nas wyjątkową szansę na wzięcie udziału w tworzeniu wizji działania kraju nie tylko poprzez zrzeszenia pracowników, zatrudniających czy organizacje pozarządowe i branżowe. Setki, tysiące zróżnicowanych perspektyw to przy odpowiednim zarządzaniu bardzo cenna pomoc dla włodarzy w ministerstwach. I nie bójmy się szemranego lobbingu – o wiele łatwiej o niego w mętnej wodzie braku publicznej strategii, kiedy dorywcze plany, owszem, powstają, ale są znane nielicznym i wpływowym.

Żyjemy w czasach szybkich zmian. Jednak trudno jest żeglować po wzburzonym morzu, gdy mapy brak, a cel podróży jest nieznany. W co inwestować, jakie miejsca pracy wybierać, gdzie lokować kapitał społeczny, naukowy, finansowy? Nie do końca to jako państwo wiemy, a powinniśmy. Dlatego w najbliższych miesiącach powinien zostać przygotowany plan przemysłowy dla Polski, a nasza nadchodząca prezydencja w Unii Europejskiej wykorzystana do promowania korzystnej wizji przemysłowej na arenie Wspólnoty.

Potrzebujemy strategii, która uwzględni wyzwania transformacji środowiskowej, zapotrzebowanie na pewną energię w przystępnej cenie oraz dążenie do utrzymania i tworzenia w Polsce wysokiej jakości miejsc pracy w produkcji, także tych o wysokiej wartości dodanej. Strategii, która będzie tworzona w sposób transparentny, z udziałem partnerów społecznych. W przeciwnym razie skazani będziemy na bezwładny dryf i liczenie na łaskę „niewidzialnej ręki rynku”, a raczej całkiem widzialnych rąk konkurentów z innych państw.

Piotr Ostrowski