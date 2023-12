Krzysztof Adam Kowalczyk: Nie wystarczy przejąć TVP

Pora na debatę o TVP, Polskim Radiu i PAP

Brak bezwarunkowego powszechnego poparcia sił anty-PiS dla sposobu wymiany władz TVP, Polskiego Radia i PAP to istotny powód, by rozpocząć szeroką dyskusję społeczną nad nowym modelem mediów publicznych i nowym sposobem ich finansowania. Bo stary, gdy głównie telewizja z jednej strony sięgała pełną garścią po kasę z budżetu, a jednocześnie wabiąc widza czystą komercją odbierała część reklamowego tortu mediom prywatnym, jest nie do utrzymania.

Konieczna jest szeroka dyskusja nad przyszłością TVP, Polskiego Radia i PAP angażująca nie partie polityczne, ale społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, związkowe, biznesowe, dziennikarskie, w tym wydawców, także tych sympatyzujących z niedawną władzą. Bo przecież nie tylko TVN, Polsat czy Radio Zet cierpią z powodu dumpingu cenowego mediów należących do państwa.

Czytaj więcej Media Minister finansów Andrzej Domański: Pieniądze na TVP są wstrzymane Minister finansów Andrzej Domański ogłosił w czwartek w Sejmie, że pieniądze na TVP zostały wstrzymane. Jednocześnie zapewnił, że wkrótce z ministrą zdrowia Izabelą Leszczyną przedstawi plan nakładów na onkologię.

Podatek na TVP?

I jeśli mają istnieć w Polsce media publiczne, to nie wystarczy im niezależność formalna od świata polityki, ale także niezależny od widzimisię kolejnych premierów system finansowania. Otwartą kwestią jest czy byłby to odpowiedni odpis w postaci gwarantowanego odsetka Produktu Krajowego Brutto (oczywiście dużo mniejszego niż w przypadku armii) czy podatek płacony przez obywateli.

W tym drugim systemie odczuliby oni, że media publiczne kosztują. 3 mld zł rocznie, jakie w przyszłorocznym budżecie mają one zapewnione, to w dużym przybliżeniu 1 promil czyli 0,1 proc. PKB albo 9 zł miesięcznie na każdego dorosłego Polaka. Gdyby podatnicy płacili to bezpośrednio, pewnie wymagaliby więcej od TVP, i dobrze. Albo stawiali pytania, czy konieczne są kolejne kanały konkurujące z komercyjnymi?