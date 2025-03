- Są oddziały, w których odbywa się bardzo mała liczba porodów, 200, 300 (rocznie – red.). Moim zdaniem wszystko, co poniżej 300 nie powinno absolutnie funkcjonować, bo już abstrahując od tego, że to nie może być rentowne, to jest to po prostu niebezpieczne - powiedział "Rz" prof. Mirosław Wielgoś.