NIK: Nawet 452 proc. dysproporcji w dostępie do onkologów między regionami

Spadek zgłaszalności na badania profilaktyczne

Najwyższa Izba Kontroli wytknęła resortowi zdrowia, że w latach 2019-2023 nie zwiększono odsetka osób uczestniczących w profilaktycznych badaniach przesiewowych, mimo iż wydatkowano prawie 136 mln zł na kampanie społeczne, których celem było podniesienie świadomości społecznej dotyczącej wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.

Jak czytamy w raporcie pokontrolnym, zgłaszalność na badania przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy spadła z 16 proc. w 2019 roku do 11 proc. w 2023 roku. W przypadku raka piersi zmniejszyła się ona z 39 proc. w 2019 roku do 27 proc. w 2023 roku. Jeśli chodzi o profilaktykę raka jelita grubego, zgłaszalność wynosiła 14 proc. w 2019 roku, 10 proc. w 2020 roku, a w 2021 roku wzrosła do prawie 17 proc. (dotyczy to systemu mieszanego - z zaproszeniami i bez). Środki przeznaczone na „Program badań przesiewowych raka jelita grubego” realizowany w 2019 r. w ramach NPZChN wykorzystano jedynie w nieco ponad 56 proc. Przyczyną były opóźnienia w podpisywaniu umów z wykonawcami oraz niższa (14 proc.) niż zakładano (20 proc.) zgłaszalność na badania.

Program kontynuowany był w następnych latach w ramach NSO. Jednak w wyniku opóźnienia we wprowadzeniu przez Ministra Zdrowia nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (z uwagi na finansowanie programu od 2022 r. ze środków NFZ), badania przesiewowe raka jelita grubego, wykonywane za pomocą kolonoskopii, nie były finansowane przez pierwszych 10 miesięcy 2022 r. Skutkowało to tym, iż w 2022 r. wykryto jedynie 116 przypadków raka jelita grubego, tj. o około 3,5 razy mniej niż wyniosła średnioroczna wykrywalność za lata 2019-2021 (tj. ok. 405).

Zalecenia NIK. Potrzebna całościowa koncepcja reformy polskiej onkologii

Mając na uwadze wady systemowe lecznictwa onkologicznego w Polsce, NIK zawnioskował do Ministerstwa Zdrowia o wdrożenie całościowej koncepcji reformy lecznictwa onkologicznego, gwarantującej równy dostęp do świadczeń i kompleksowego leczenia. W odniesieniu do pomiotów leczniczych, kontrolerzy wskazali, że do poprawy warunków opieki nad pacjentem onkologicznym, jak również organizacji funkcjonowania systemu niezbędne są: prawidłowe prowadzenie harmonogramów przyjęć i list oczekujących na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz dla pacjentów z kartą DiLO.