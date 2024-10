Groźny wirus Marburg dotarł do Niemiec? Są wyniki badań

Wirus Marburg – jakie są objawy?

Wirus Marburg – podobnie jak Ebola – znajduje się na liście Światowej Organizacji Zdrowia obejmującej najbardziej niebezpieczne dla człowieka patogeny. Po raz pierwszy wykryto go w 1967 roku w Marburgu. Do szpitala zaczęli wówczas zgłaszać się pacjenci z wysoką gorączką, bólami mięśni i głowy, czasem biegunką bądź wysypką, do których po kilku dniach dołączały ciężkie objawy krwotoczne.

Źródłem zakażeń są ssaki, zwłaszcza nietoperze. Wiele przypadków wirusa Marburg stwierdzono wśród osób, które długo przebywały w zamieszkiwanych przez nietoperze jaskiniach lub kopalniach. Źródłem pierwszego ogniska w Europie miały być koczkodany sprowadzone do laboratorium w Marburgu z Ugandy. Patogen przenosi się też pomiędzy ludźmi, przede wszystkim poprzez kontakt z płynami ustrojowymi chorego, np. krwią lub śliną.

Jak informuje WHO, choroba wywołana wirusem zaczyna się wysoką gorączką, silnym bólem głowy i osłabieniem. Powszechne wśród pacjentów są też bóle mięśni. Trzeciego dnia może rozpocząć się silna, utrzymująca się nawet tydzień wodnista biegunka i towarzyszące jej: ból brzucha, skurcze, nudności i wymioty.

WHO pisze na swojej stronie, że pacjenci w tej fazie „wyglądają jak duchy” - „z zapadniętymi oczami, o twarzach, których rysy nie wykazują żadnej ekspresji, sprawiających wrażenie letargu”. Śmiertelność w przypadku zakażenia wynosi do 90 procent.