Jak informowały portugalskie władze medyczne, w Portugalii wystąpienie małpiej ospy podejrzewano u 20 osób, chorobę potwierdzono u pięciu pacjentów, których stan jest stabilny. Chodzi o mężczyzn z regionu Lizbony i doliny rzeki Tag. Europejskie służby sanitarne monitorują sytuację po tym, jak 7 maja Wielka Brytania zgłosiła pierwszy przypadek małpiej ospy. Od tego czasu na Wyspach chorobę wykryto u sześciu kolejnych osób.

Reklama

W Hiszpanii wydano ostrzeżenie w związku z podejrzeniem wykrycia 23 przypadków zakażenia wirusem małpiej ospy w regionie Madrytu. Madryckie służby sanitarne oczekują na wyniki badań laboratoryjnych i prowadzą dochodzenie epidemiologiczne. Według szefowej lokalnych władz medycznych, cytowanej przez "El País", 22 z 23 osób, u których podejrzewane jest wystąpienie choroby, to mężczyźni, którzy w ostatnich tygodniach utrzymywali stosunki płciowe z innymi mężczyznami.

Portugalska Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia (DGS) nie ujawniła żadnych informacji o orientacji seksualnej pacjentów z małpią ospą lub osób, u których mogło dojść do zakażenia. Brytyjska agencja ds. zdrowia (UKHSA) przekazała, że spośród wykrytych w kraju przypadków cztery dotyczyły mężczyzn utrzymujących stosunki płciowe z innymi mężczyznami. Agencja zaapelowała do gejów i biseksualnych mężczyzn do kontaktowania się ze specjalistami w przypadku wystąpienia nietypowych wysypek lub zmian chorobowych.

Małpia ospa - objawy

Małpia ospa to rzadka zakaźna choroba odzwierzęca, której pierwsze przypadki u ludzi stwierdzono w latach 70. XX wieku. W ostatniej dekadzie liczba przypadków choroby w zachodniej Afryce wzrosła.

Jakie są objawy małpiej ospy? To m.in. gorączka, bóle głowy, wysypka na twarzy oraz na ciele. Choroba rzadko przenoszona jest na ludzi. Według hiszpańskich władz medycznych, małpia ospa nie jest szczególnie zakaźna wśród ludzi, a większość zakażonych zdrowieje w ciągu kilku tygodni, choć zdarzają się przypadki ciężkiego przebiegu choroby.