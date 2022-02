Rewolucja w Sądzie Najwyższym. Do Sejmu wpłynął projekt Ziobry

Sąd Najwyższy ma składać się tylko z dwóch izb i orzekać w nim będzie maksymalnie 30 sędziów. Zmianie ulegnie model sądownictwa dyscyplinarnego, a Kolegium SN zostanie zlikwidowane - to główne założenia projektu ustawy, który we wtorek do Sejmu skierowała grupa posłów PiS związana z Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry.