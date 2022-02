Rzecznik Ministerstwa Zdrowia poinformował, że w poniedziałek zbierze się sztab kryzysowy, który podejmie decyzję o zmniejszeniu liczby łóżek dla pacjentów z COVID-19.

Z najnowszych danych resortu wynika, że zajętych łóżek przez zakażonych pacjentów jest 18 287.

- Kolejną sprawą, którą na pewno zajmiemy się dziś na sztabie kryzysowym i która na pewno będzie dosyć znacząca i w niedługim czasie ją za komunikujemy, to jest skrócenie okresu izolacji dla wszystkich osób w Polsce. Mówimy tu nie tylko o medykach i pracownikach służb mundurowych. Chcielibyśmy już w środę państwu ogłosić. Zrobi to zapewne minister Adam Niedzielski - zapowiedział rzecznik.

- Skrócenie okresu izolacji dla wszystkich obywateli, którzy chorują w naszym kraju, wiąże się to po pierwsze z krótszym okresem objawowym, z krótszym okresem aktywnego zakażania i koniecznością przywracania do pracy pracowników w różnych branżach. Widzicie państwo przy tej zakaźności wirusa, jak szybko wyłączane są osoby z rynku pracy, co nie pozostaje bez wpływu dla gospodarki - dodał.