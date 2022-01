W rozmowie z dziennikiem "La Repubblica" Sileri zapowiedział, że po zakończeniu ogłoszonego z powodu pandemii stanu wyjątkowego, który obowiązuje do 31 marca, Włosi najpierw będą mogli zrezygnować z noszenia maseczek na zewnątrz, później w pomieszczeniach.

Następnie będą odwoływane kolejne obostrzenia.

Stan wyjątkowy - najprawdopodobniej - nie zostanie przedłużony, uważa wiceminister.

- Wychodzimy z pandemii, wchodzimy w endemię - mówił Sileri. Dodał, że oznacza to życie na stałe z wirusem. W związku z tym zostaną zmienione zasady obowiązywania zielonych przepustek, zmodyfikowany także będzie system szczepień. - Wracamy do normalności, ale to będzie inna normalność - podkreślił polityk.



Na razie, po dzisiejszym posiedzeniu gabinetu premiera Draghiego, media nieoficjalnie poinformowały, że rząd o 10 dni przedłuży nakaz noszenia maseczek na zewnątrz. Obowiązywał do 31 stycznia.



Od początku pandemii we Włoszech wykryto ponad 10,9 mln infekcji koronawirusem. Zmarło 146 tys. osób.