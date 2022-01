Po raz pierwszy od początku epidemii w Niemczech w kraju tym wykryto ponad 200 tysięcy zakażeń koronawirusem w ciągu doby.

Reklama

W kraju trwa obecnie debata nad wprowadzeniem obowiązku szczepień na COVID-19 - zauważa Reuters.



Liczba zakażeń wykrytych w ciągu doby, raportowanych 27 stycznia przez Instytut Roberta Kocha, jest o 69,6 tys. większa niż przed tygodniem.



Wskaźnik zakażeń w Niemczech, wyznaczający liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu 7 dni wzrósł w czwartek do 1 017 z 941 dzień wcześniej.

W ciągu doby w Niemczech zmarło 188 chorych na COVID-19. Łącznie od początku epidemii w kraju zmarło 117 314 zakażonych.



Reklama

W środę niemieccy parlamentarzyści rozpoczęli debatę nad wprowadzeniem w kraju obowiązkowych szczepień na COVID-19. Przed niemieckim parlamentem doszło do demonstracji przeciwników obowiązkowych szczepień.



W Niemczech ok. 75 proc. mieszkańców zaszczepiło się co najmniej jedną dawką szczepionki na COVID-19. To odsetek niższy niż we Francji (80 proc.), Włoszech (83 proc.) czy Hiszpanii (86 proc.).



Kanclerz Olaf Scholz popiera obowiązek szczepień na COVID-19 dla dorosłych obywateli Niemiec, ale członkowie jego koalicyjnego rządu są w tym temacie podzieleni, a parlamentarzyści mają w tej sprawie głosować zgodnie ze swoim sumieniem.