Jak wyliczał Andrusiewicz w województwie podkarpackim, tydzień do tygodnia, notowany jest obecnie 50-procentowy wzrost liczby zakażeń, w województwie podkarpackim - 30-procentowy, w województwie mazowieckim - 29-procentowy, a w województwie lubelskim - 26-procentowy.



- Widzimy spore "odbicie" w notowanych codziennie przypadkach zakażeń - przyznał rzecznik resortu zdrowia.

Andrusiewicz mówił też, że choć w poniedziałek resort raportuje jedynie cztery zgony chorych na COVID-19, to jednak "jutro i pojutrze na pewno liczba ta będzie wyższa", ze względu na przekazywane z opóźnieniem informacje o zgonach zakażonych, do których dochodzi w weekend.

- W styczniu 76 proc. osób zmarłych (po zakażeniu koronawirusem - red.) to były osoby niezaszczepione. Jeśli ktoś śmie mówić, że szczepienie nie działa, to odsyłam do rodzin tych osób - stwierdził Andrusiewicz.

Rzecznik resortu zdrowia mówił też, że wciąż rośnie odsetek osób młodych, które zakażają się koronawirusem. Jak wyliczał obecnie 57 proc. nowych zakażeń to zakażenia osób do 39. roku życia, a 73 proc. - osób do 49. roku życia.



- To, co jest oznaką pozytywną, to spadająca liczba zajętych łóżek. Dzisiaj w okolicach 14,6 tys. zajętych (przez zakażonych) łóżek, w ciągu tygodnia zaobserwowaliśmy spadek liczby zajętych (przez zakażonych) łóżek o ok. 3,5 tys. - stwierdził jednocześnie Andrusiewicz.

17 proc. Tyle wynosi obecnie w Polsce udział zakażeń wariantem Omikron we wszystkich wykrywanych zakażeniach

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia zwrócił uwagę, że znacznie wzrosła liczba wykrytych w Polsce zakażeń wariantem Omikron koronawirusa - jak dotąd potwierdzono badaniami genetycznymi 611 takich zakażeń, podczas gdy pod koniec ubiegłego tygodnia liczba ta wynosiła 328. - Udział Omikrona we wszystkich (badanych genetycznie) próbkach to już ok. 17 proc. Zagrożenie transmisją Omikrona jest w ostatnich dniach bardzo duże - stwierdził Andrusiewicz.



Rzecznik mówił też, że w związku z sytuacją epidemiczną w kraju Ministerstwo Zdrowia "podjęło decyzje o przesłaniu 200 mln masek chirurgicznych do wszystkich województw w kraju". - Wojewodowie będą te maski dzielić na poszczególne powiaty, samorządy, gminy. Dodatkowo 10 mln masek FFP2 pójdzie do tych województw najbardziej zagrożonych - podkarpackiego, mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego i małopolskiego - poinformował.