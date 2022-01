Mail, o którym pisze brytyjski "The Telegraph", był skierowany zarówno do dr. Fauciego, dyrektora amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych, jak i do dr. Francisa Collinsa, z Narodowego Instytutu Zdrowia USA.

Reklama

Farrar pisze w nim, że wirus mógł powstać "przypadkowo", a następnie zostać "przygotowany do szybkiego przenoszenia się między ludźmi". Zdaniem brytyjskiego badacza wirus mógł rozwinąć się z koronawirusa podobnego do pierwszego SARS, na którego działanie zostały wystawione tkanki organizmu człowieka.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Dyrektor WHO zaniepokojony "tsunami nowych zakażeń" koronawirusem Jednoczesne występowanie wariantów Delta i Omikron koronawirusa powoduje "tsunami zakażeń" - powiedział dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Autor e-maila pisze jednocześnie, że "dalsza dyskusja" na temat potencjalnego wycieku z laboratorium w Wuhan może "zaszkodzić nauce w ogóle, a nauce w Chinach w szczególności".



W odpowiedzi dr Collins stwierdził, że taka debata może zaszkodzić "międzynarodowej harmonii".

Reklama

Większość naukowców skłania się ku hipotezie o odzwierzęcym pochodzeniu koronawirusa

Pierwsze zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wykryto w Wuhan pod koniec 2019 roku. W mieście tym znajduje się laboratorium wirusologiczne. Pochodzenie koronawirusa do dziś nie jest znane, choć większość naukowców skłania się ku hipotezie o odzwierzęcym pochodzeniu wirusa.