Ponieważ w przypadku pracy na czarno mówimy o zatrudnieniu, które nie jest niczym dokumentowane, wynagrodzenia są wypłacane pod stołem w gotówce, donosy pracowników to będzie słowo przeciwko słowu. - Czyli pracodawca, który się rozstanie z pracownikiem w trudnych okolicznościach będzie miał kłopot jeśli ten pracownik postanowi go przed skarbówką obsmarować. Niezależnie od tego, czy będzie to prawda - mówił w programie „Rzecz o prawie” Konrad Turzyński, doradca podatkowy w KNDP.