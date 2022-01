- To projekt legislacyjny, któremu będę bardzo gorąco kibicował. Przykład innych państw pokazał, że tego rodzaju rozwiązania znakomicie poprawiają naszą chęć do szczepień - powiedział w Polsat News dr Konstanty Szułdrzyński, członek Rady Medycznej, odnosząc się do projektu umożliwiającego pracodawcom żądanie od pracowników informacji m.in. o szczepieniu na COVID-19.