Zaszczepieni na COVID-19 cudzoziemcy przyjeżdżający do Czarnogóry, po przyjeździe będą musieli okazać negatywny wynik testu na COVID-19 - poinformował czarnogórski rząd.



Ozdrowieńcy będą mogli wjeżdżać do Czarnogóry pod warunkiem, że od momentu ostatniego pozytywnego wyniku testu na COVID-19 nie upłynęło u nich więcej niż 180 dni. Podobnie osoby zaszczepione będą mogły wjeżdżać do kraju pod warunkiem, że od ostatniej dawki szczepionki, którą przyjęli, nie upłynęło więcej niż sześć miesięcy.

Zarówno ozdrowieńcy, jak i osoby zaszczepione, wjeżdżając do Czarnogóry muszą mieć ze sobą negatywny wynik testu PCR, wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed przyjazdem lub testu antygenowego wykonanego nie później niż 48 godzin przed przyjazdem.



Obywatele i rezydenci Czarnogóry mogą wjechać do kraju nie spełniając tych warunków, ale muszą po przyjeździe poddać się 10-dniowej kwarantannie. Może ona zostać skrócona do trzech dni, jeśli obywatel bądź rezydent Czarnogóry przed przyjazdem do kraju poddał się testowi PCR na COVID, który dał wynik negatywny.

10 dni Tyle potrwa kwarantanna obywatela Czarnogóry, który wraca do kraju i nie jest zaszczepiony

Od 30 grudnia do 12 stycznia w Czarnogórze zamknięte będą hotele i siłownie. Ponadto do instytucji kultury, takich jak teatry, kina, muzea czy galerie sztuki, będzie można wchodzić tylko z certyfikatem covidowym. Zakazane będzie też organizowanie ślubów, przyjęć urodzinowych i innego rodzaju przyjęć. Ograniczone zostaną godziny działania kawiarni i restauracji.