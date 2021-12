W szpitalach w Irlandii przebywa obecnie 521 chorych na COVID-19 - w poniedziałek liczba ta wzrosła o 60. 92 zakażonych koronawirusem przebywa na oddziałach intensywnej terapii.



- Jeśli sądzicie, że jesteście zakażeni, unikajcie zgromadzeń - apeluje Reid.



W ciągu pięciu dni w Irlandii wykryto ok. 50 tysięcy zakażeń koronawirusem (w tym rekordowe 13 765 25 grudnia), ale Reid ostrzega, że jest to dopiero wstępna faza fali epidemii napędzanej wariantem Omikron. Obecnie Omikron ma odpowiadać za 87 proc. nowych zakażeń w Irlandii, ale już w weekend odsetek ten ma wzrosnąć do 100 proc. co oznacza, że Omikron całkowicie wyprze w Irlandii Deltę.

50 tys. Tyle zakażeń wykryto w Irlandii w ciągu pięciu dni

Rosnąca liczba zakażeń w Irlandii sprawia, że w kraju pojawia się problem z dostępem do testów na COVID-19. Reid poinformował, że tygodniowo w Irlandii można obecnie przeprowadzić 300 tysięcy testów.

Reid zwraca uwagę, że wstępne informacje uzyskiwane od lekarzy pierwszego kontaktu wskazują, iż Omikron nie wywołuje u zakażonych ostrego przebiegu COVID-19. Dyrektor generalny HSE zaznacza, że może to być efekt szczepień na COVID-19.

Liczba pracowników irlandzkiej ochrony zdrowia, którzy są nieobecni w pracy z powodu zakażenia koronawirusem spadła z ok. 6 tysięcy do 4 tysięcy, ale Reid ostrzega, że sytuacja może "rozwinąć się w złym kierunku" wraz z dalszym szerzeniem się wariantu Omikron.