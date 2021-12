Premier Francji Jean Castex potępił tych, którzy posługują się fałszywymi dokumentami potwierdzającymi przyjęcie szczepionki. Określił to jako "celowe działanie w celu narażenia innych na niebezpieczeństwo".

Przepustka zdrowotna jest od sierpnia wymagana do wstępu do niektórych obiektów we Francji. W niektórych przypadkach tworzone są fałszywe dokumenty. Zdarzyły się również przypadki sprzedaży przez medyków zaświadczeń o szczepieniu.

Niektórzy korzystają z mniej skomplikowanej opcji, polegającej na posłużeniu się cudzą przepustką, aby dostać się do baru, kawiarni lub miejsca rozrywki.

Inaczej niż w niektórych krajach, potwierdzenie tożsamości nie jest przeprowadzane rutynowo podczas kontroli przepustki zdrowotnej.

Dzieje się tak dlatego, że prawo francuskie przewiduje, że tylko "przedstawiciel państwa" może zażądać okazania dowodu tożsamości danej osoby. Obejmuje to pracowników kolei i kontrole wyrywkowe przeprowadzane przez funkcjonariuszy policji, ale nie pozwala kelnerom lub pracownikom kin na żądanie okazania dowodu tożsamości podczas kontroli karty zdrowia.

Przepustka zdrowotna we Francji ma ulec zmianie w styczniu. Jeśli nowe przepisy zostaną zatwierdzone przez parlament, stanie się ona przepustką szczepionkową - co oznacza, że osoby nieszczepione nie będą już mogły posługiwać się negatywnym wynikiem testu, aby wejść do miejsc, gdzie obowiązuje przepustka zdrowotna. Akceptowany będzie jedynie dowód pełnego zaszczepienia.

Przygotowano w związku z tym również zaostrzenie kar za posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami. Grzywny wzrosną ze 135 euro do 1000 euro.

Za użyczenie przepustki zdrowotnej komuś innemu grozi mandat w wysokości 750 euro.

Lokale usługowe, które zostaną przyłapane na niesprawdzaniu przepustek, będą podlegać natychmiastowej karze grzywny w wysokości 1000 euro, z możliwością zamknięcia w przypadku powtarzających się wykroczeń i grzywny wzrastającej do 45 000 euro.

Już teraz stworzenie fałszywej karty zdrowia podlega karze grzywny w wysokości do 75 000 euro i pięciu lat pozbawienia wolności.