"Wspólnie z Uniwersytetem Oksfordzkim podjęliśmy wstępne kroki w celu wyprodukowania szczepionki na wariant Omikron, na wypadek gdyby była potrzebna i na podstawie pojawiających się danych" - oświadczył rzecznik firmy AstraZeneca w komunikacie.

Inni producenci szczepionek na COVID-19, Pfizer/BioNTech oraz Moderna wcześniej informowały, że pracują nad szczepionkami specyficznymi dla wariantu Omikron. Koncern Moderna ma nadzieję na rozpoczęcie badań klinicznych na początku 2022 r.

O planach firmy AstraZeneca informował "Financial Times", powołując się na szefową grupy badawczej w Oksfordzie, Sandy Douglas.

- Szczepionki oparte na adenowirusach (takie jak AstraZeneca) mogą być co do zasady stosowane do reagowania na każdy nowy wariant szybciej, niż niektórzy mogli wcześniej sądzić - powiedziała Douglas.

Szczepionka na COVID-19 AstraZeneca jest jednym z preparatów na COVID-19 dopuszczonych do użytku w Polsce.