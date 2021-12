W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 78 610 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 - najwięcej od początku epidemii w tym kraju.



Zdaniem Whitty'ego najgorsze jest jeszcze przed Wielką Brytanią, ponieważ Omikron szerzy się w kraju w błyskawicznym tempie.



Rosnąca liczba zakażeń - jak mówił Whitty - przełoży się na dużą liczbę leczonych w szpitalach w nadchodzących tygodniach.



- Obawiam się, że coraz więcej zakażonych wariantem Omikron będzie trafiać do szpitali, na OIOM-y - powiedział Whitty.

- Dokładnych liczb jeszcze nie znamy, ale będą to liczby znaczące i będzie to bardziej widoczne, moim zdaniem, tuż po świętach Bożego Narodzenia - dodał.



Zdaniem prof. Whitty'ego Wielka Brytania mierzy się obecnie "z naprawdę poważnym zagrożeniem". Naczelny lekarz Anglii wezwał Brytyjczyków, aby ograniczyli swoje kontakty z innymi przed świętami Bożego Narodzenia.



- Sądzę, że to, co większość ludzi robi - i co jest bardzo rozsądne - to priorytet dla kontaktów społecznych, które znaczą dla nich wiele kosztem tych kontaktów, które znaczą dla nich mniej - mówił naczelny lekarz Anglii.

To, co wiemy o Omikronie, to same złe rzeczy Prof. Chris Whitty, naczelny lekarz Anglii

Prof. Whitty mówił też, że "jest kilka rzeczy, których nie wiemy" o wariancie Omikron. Ale, jak dodał, "to co wiemy, to same złe rzeczy".



Naczelny lekarz Anglii mówił też o "dwóch epidemiach", z którymi musi mierzyć się obecnie Wielka Brytania - jedna to epidemia wariantu Delta, która jest obecnie w stabilnej fazie, a druga to "szybko rozwijająca się epidemia wariantu Omikron".



Whitty mówił też, ze jak na razie nie ma jednoznacznych danych co do tego jak często wariant Omikron wywołuje ostry przebieg COVID-19 i zgony zaszczepionych w pełni przeciw COVID-19 oraz jak chronieni są przed wariantem Omikron ci, którzy otrzymali przypominającą dawkę szczepionki.