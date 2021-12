Pierwszą osobą, u której w Chinach kontynentalnych wykryto zakażenie wariantem Omikron, była nastoletnia Polka, co potwierdził rzecznik resortu zdrowia, Wojciech Andrusiewicz. Polka przyleciała do Tiencinu z Warszawy. Przebieg zakażenia u Polki ma być bezobjawowy.

Chiny stosują politykę "zero COVID", zgodnie z którą zmierzają do całkowitego wygaszania wykrywanych ognisk lokalnych zakażeń koronawirusem

Drugą osobą, u której w Chinach wykryto zakażenie Omikronem, jest 67-latek, który wrócił do Chin spoza ich granic 27 listopada - podaje chińska telewizja państwowa CCTV. Po powrocie do Chin mężczyzna przeszedł dwutygodniową izolację, w czasie której regularnie uzyskiwał negatywne wyniki testu na COVID-19.

W sobotę poleciał do miasta Guangzhou, w którym mieszka i rozpoczął kolejny tydzień samoizolacji w domu.



Dzień później przeszedł rutynowy test, który w poniedziałek dał wynik pozytywny. Badanie genetyczne pobranej od niego próbki wykazało, iż mężczyzna jest zakażony wariantem Omikron.

Chiny stosują politykę "zero COVID", zgodnie z którą zmierzają do całkowitego wygaszania wykrywanych ognisk lokalnych zakażeń koronawirusem. Osoby, przybywające do Chin spoza ich granic, poddawane są surowemu reżimowi kwarantanny, który ma przeciwdziałać transmisji wirusa "przywiezionego" przez podróżnych z innych państw.