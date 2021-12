Obecnie kierowana przez Shuaiba Agencja, we współpracy z regulatorem dopuszczającym szczepionki do użycia w Nigerii (NAFDAC), ustala kiedy dokładnie szczepionki zostaną zutylizowane.



Minister zdrowia Nigerii, Osagie Ehanire, w ubiegłym tygodniu przyznawał, że część szczepionek na COVID-19, przekazanych Nigerii przez państwa Zachodu, ma krótki termin przydatności do użycia liczony zaledwie w tygodniach. Ehanire przyznawał jednocześnie, że Nigeria boryka się z problemami w realizacji programu szczepień - w kraju tym, zamieszkiwanym przez ponad 200 mln osób, w pełni zaszczepionych jest mniej niż 4 proc. dorosłych mieszkańców.

4 proc. Niespełna tylu dorosłych mieszkańców Nigerii jest w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19

Shuaib wyjaśnił, że jego kraj przyjął szczepionki z krótkim terminem przydatności do użycia oferowane przez inne państwa, aby użyć ich szybko i podnieść poziom ochrony przed COVID-19 w kraju, w którym w przeszłości brakowało szczepionek.

Teraz, jak zapowiedział Shuaib, Nigeria przestanie przyjmować szczepionki ze zbyt krótkim terminem przydatności do użycia.



O tym, że termin przydatności do użycia ok. miliona szczepionek w Nigerii zbliża się do końca, informował w ubiegłym tygodniu Reuters.



Teraz Reuters informuje, że setki tysięcy szczepionek będzie musiał zutylizować również Senegal - w kraju tym już ok. 200 tys. dawek szczepionek na COVID-19 przeterminowało się, a kolejnych 200 tysięcy ma przeterminować się do końca grudnia, ponieważ popyt na szczepienia jest zbyt niski.