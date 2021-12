Kurs akcji firm, które wstrzymały produkcję w Zhejiang, zaczął spadać.

W Zhejiang w poprzednim tygodniu (między 6 a 12 grudnia) wykryto 173 lokalnych, objawowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (prowincję zamieszkuje ok. 64,5 mln mieszkańców). To pierwsze w tym roku duże ognisko lokalnych zakażeń w tej prowincji.

Przez cały październik w Zhejiang wykryto tylko jedno lokalne, objawowe zakażenie koronawirusem.

W związku z obostrzeniami wprowadzonymi w prowincji przez jej władze produkcję zawiesiły działające w niej firmy Ningbo Homelink Eco-Itech Co Ltd, Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials Co Ltd, Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd i Zhejiang Fenglong Electric Co Ltd.

Akcje firm, które ogłosiły wstrzymanie produkcji zaczęły spadać gwałtownie po otwarciu poniedziałkowych notowań na giełdzie. O ponad 7 proc. spadły akcje firm Zhejiang Chunhui Intelligent Control Co Ltd i Zhejiang Yankon Group Co.

80 Tyle lokalnych, objawowych zakażeń koronawirusem, wykryto w ciągu doby w Chinach

W całych Chinach w ciągu ostatniej doby wykryto 80 lokalnych, objawowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, z czego 74 w Zhejiang.

Firma Ningbo Homelink poinformowała w niedzielę, że wstrzymała produkcję w Ningbo na żądanie lokalnych władz. Podobną informację podała w niedzielę firma Zhejiang Jindun Fans Co. Ta ostatnia, producent wentylatorów poinformowała, że wstrzymanie produkcji doprowadzi do opóźnień w dostawach.



Wszystkie firmy, które poinformowały o wstrzymaniu produkcji, deklarują pełną współpracę z lokalnymi władzami. To od decyzji władz ma zależeć kiedy produkcja w zakładach tych firm zostanie wznowiona.