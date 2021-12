Terapia celowana z użyciem przeciwciał monoklonalnych (sotrovimab) została opracowana przez brytyjski koncern GlaxoSmithKline wspólnie z Vir Biotechnology.

Reklama

Producenci leku informowali w połowie roku, że stosowana terapia zmniejsza potrzebę hospitalizacji i ryzyko zgonu we wczesnym etapie leczenia dorosłych chorych na COVID-19.

Brytyjska Agencja Regulacyjna ds. Leków i Opieki Zdrowotnej (MHRA) ogłosiła w czwartek, że dopuszcza do obrotu sotrovimab. Lek ma być przeznaczony dla osób z łagodnymi i umiarkowanymi objawami COVID-19, gdzie istnieje ryzyko ciężkiego rozwoju choroby.

W badaniu klinicznym stwierdzono, że pojedyncza dawka zmniejsza ryzyko hospitalizacji i zgonu o 79 proc. u osób dorosłych.

Sotrovimab jest najbardziej skuteczny, gdy leczenie rozpocznie się we wczesnych stadiach zakażenia. MHRA zaleca jego stosowanie tak szybko, jak to możliwe, w ciągu pięciu dni od wystąpienia objawów.

Reklama

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Pojawił się Omikron, więc Wielka Brytania kupuje 114 mln dawek szczepionek Kolejnych 114 mln dawek szczepionek Pfizer/BioNTech i Moderna kupi brytyjski rząd w związku z pojawieniem się wariantu Omikron koronawirusa SARS-CoV-2.

Podobnie jak inna terapia - molnupiravir, został on dopuszczony do stosowania u osób, które mają łagodne lub umiarkowane zakażenie COVID-19 i co najmniej jeden czynnik ryzyka rozwoju ciężkiej choroby. Do takich czynników ryzyka należą otyłość, starszy wiek (+60 lat), cukrzyca lub choroba serca.

W przeciwieństwie do molnupirowiru, sotrovimab jest podawany w infuzji dożylnej przez 30 minut. Jest on zatwierdzony dla osób w wieku 12 lat i starszych, które ważą ponad 40 kg.

MHRA nie posiada jeszcze wiedzy, czy nowy wariant koronawirusa - omikron ma wpływ na skuteczność leku. Brytyjskie władze wspólnie z producentami terapii będą to analizować.

Autopromocja Bezpłatny e-book WALKA O KLIMAT. Nowa architektura energetyki POBIERZ

Sotrovimab nie jest przeznaczony do stosowania jako substytut szczepienia przeciwko COVID-19 - przekazuje MHRA.