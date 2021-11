MSZ zauważa, że w związku z nowo odkrytym wariantem koronawirusa, który WHO nazwała Omikronem, wiele krajów, w tym Polska, wstrzymuje loty do i z wybranych obszarów lub zupełnie zamyka ruch lotniczy.

Resort radzi też, by - decydując się jednak na podróż - systematycznie sprawdzać zmiany w obowiązujących w innych krajach restrykcjach, ale też pamiętać o tym, iż mogą się one zmieniać z dnia na dzień, co może się wiązać z dodatkowymi kosztami lub z problemami z powrotem do Polski.

Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych resort publikuje linki do niezbędnych dla osób podróżujących stron i aplikacji, dzięki którym można na bieżące śledzić zachodzące zmiany.

MSZ podkreśla, że apel o unikanie podróży jest wciąż aktualny.