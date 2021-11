Portugalski Narodowy Instytut Zdrowia poinformował, że jeden z zakażonych wariantem Omikron piłkarz Belenenses w ostatnim czasie podróżował do RPA, gdzie 24 listopada wykryto pierwsze zakażenie nowym wariantem wirusa.

13 Tyle zakażeń wariantem Omikron wykryto w Belenenses Lizbona

Pozostali zakażeni nie podróżowali jednak do RPA co oznacza, że w Belenenses mogło pojawić się pierwsze w Europie lokalne ognisko zakażeń koronawirusem (a więc ognisko zakażeń do których doszło już na terytorium Portugalii) i pierwsze w ogóle ognisko lokalnych zakażeń koronawirusem poza RPA.

Wszystkim osobom, które miały kontakt z zakażonymi wariantem Omikron pracownikami Belenenses, nakazano kwarantannę, niezależnie od tego czy osoby te były zaszczepione, czy nie.



WHO uznała Omikron za "niepokojący wariant" (ang. variant of concern). W związku z licznymi mutacjami w obrębie białka tzw. kolca cząsteczki wirusa, czyli tej części cząsteczki wirusa, która łączy się z komórkami osoby zakażonej, wariant Omikron może okazać się bardziej zakaźny od dotychczas dominujących wariantów i odporny na szczepionki.