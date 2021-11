Rząd ma zatwierdzić dekret na mocy którego od 6 grudnia tylko osoby zaszczepione przeciw COVID-19, albo osoby posiadające status ozdrowieńca będą mieć dostęp do miejsc publicznych takich jak kina, restauracje czy hotele.

Włoski rząd wprowadzi też zapewne obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 dla pracowników ochrony zdrowia, nauczycieli i funkcjonariuszy policji od 15 grudnia.



Rząd ma zatwierdzić te plany na posiedzeniu 24 listopada.

Dotychczas we Włoszech tzw. Zieloną Przepustką, certyfikatem umożliwiającym dostęp do miejsc publicznych we Włoszech, oprócz zaszczepionych i ozdrowieńców mogli posługiwać się także ci, którzy legitymowali się ważnym, negatywnym wynikiem testu na COVID-19. Teraz osoby te straciłyby dostęp do miejsc publicznych znajdujących się pod dachem, ale - jak twierdzi jedno ze źródeł Reutera - mogliby nadal posługiwać się nią, by zyskać dostęp do miejsca pracy na podstawie negatywnego testu.



Ponadto ważność "Zielonej Przepustki" zostałaby skrócona z roku do dziewięciu miesięcy, aby zachęcić Włochów do przyjmowania tzw. przypominającej (trzeciej) dawki szczepionki przeciw COVID-19.



Dobowa liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wynosi obecnie we Włoszech ok. 10 tysięcy. Rok wcześniej było to ok. 20 tysięcy.