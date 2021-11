Liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Grecji osiągnęła w listopadzie rekordowy poziom, co skłoniło rząd do wprowadzenia obostrzeń wymierzonych w osoby niezaszczepione przeciw koronawirusowi. Od tego tygodnia osoby takie nie mają dostępu do miejsc znajdujących się pod dachem: restauracji, teatrów, kin i siłowni.



W Grecji w pełni zaszczepiono ok. 62 proc. z 11 mln mieszkańców kraju. Władze liczą, że obostrzenia wobec niezaszczepionych skłonią większą liczbę obywateli Grecji do zaszczepienia się przeciw COVID-19.



Servetalis, popularny grecki aktor, występował w sztuce Ionesco z 1959 roku zatytułowanej "Nosorożec". We wtorek późnym wieczorem Servetalis ogłosił na Instagramie, że rezygnuje z występów wyłącznie dla zaszczepionych widzów. W efekcie Teatr Kivotos poinformował, że pokaz sztuki przełożono na nieokreślony termin.

"Nie mogę wspierać segregacji ludzi" - napisał Servetalis, który jest sceptyczny co do skuteczności szczepionek przeciw COVID-19. "Jesteśmy społeczeństwem jednostek, a nie stadem podzielonym na zaszczepionych lub niezaszczepionych".



- Jestem w szoku - stwierdził Spyros Biblias, stojący na czele Stowarzyszenia Greckich Aktorów. Nie spodziewałem się, że aktor zablokuje pokaz sztuki, ignorując inne osoby, z którymi pracował. To nie do przyjęcia - dodał.

Minister rozwoju Adonis Georgiadis napisał na Twitterze, że Servetalis "pozbawił kolegów pracy, ponieważ sprawy w kraju nie toczą się tak, jakby chciał".



Ale tysiące Greków w mediach społecznościowych gratulowało aktorowi, którego niektóre media okrzyknęły "bohaterem antyszczepionkowców".



"Przyszedł czas, by ktoś powiedział NIE" - napisał jeden z internautów pod wpisem aktora na Twitterze. "Kłaniam się w pas pańskiemu etosowi" - napisał inny.



W sztuce "Nosorożec" Servetalis grał Berengera, jedynego mieszkańca francuskiego miasta, który nie zmienia się w zwierzę. Ionesco mówił o sztuce "Nosorożec", że jest ona "antynazistowska".