- To nie jest sprawa, którą da się załatwić w jedną godzinę czy jeden dzień. Sikorski zdaje sobie sprawę, liczy chyba na to, że opinia publiczna tego nie wie i opowiada historie, że on byłby w stanie to zrobić w rekordowo krótkim czasie - powiedział wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, odnosząc się w Polskim Radiu do komentarza europosła Radosława Sikorskiego w sprawie lotów, które odwożą migrantów z Białorusi do krajów pochodzenia.