Wielka Brytania: 77 tys. nadmiarowych zgonów poza szpitalami. 12 proc. to COVID

Od marca 2020 roku do 12 listopada 2021 roku w Wielkiej Brytanii zanotowano 77 379 nadliczbowych zgonów, do których doszło poza szpitalami w Anglii i Walii - wynika z danych brytyjskiego urzędu statystycznego (ONS). Tylko 12 proc. z tych zgonów - w liczbach bezwzględnych 8 998 - to efekt COVID-19.