Liczba zakażeń na Wyspach znów rośnie - w ciągu ostatnich siedmiu dni w Wielkiej Brytanii wykryto 277 261 zakażeń. To wzrost o 14,5 proc. tydzień do tygodnia. W liczbach bezwzględnych liczba zakażeń tydzień do tygodnia wzrosła o 35 058.



W ciągu tygodnia zmniejszyła się natomiast liczba zgonów zakażonych koronawirusem. W ciągu ostatnich siedmiu dni takich zgonów było 1 026, o 9,8 proc. mniej niż tydzień wcześniej.



Liczba w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 Brytyjczyków przekroczyła 46 mln, co oznacza wyszczepienie społeczeństwa na poziomie 80,1 proc. Co najmniej jedną dawkę otrzymało niemal 51 mln Brytyjczyków, 88,1 proc. społeczeństwa.

Dawkę przypominającą (trzecią) w Wielkiej Brytanii otrzymało jak dotąd 13 879 311 osób.



Prof. Neil Ferguson, członek Naukowego Zespołu Doradczego ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (SAGE) stwierdził, że Wielka Brytania raczej nie doświadczy "katastrofalnej zimowej fali zakażeń COVID", która mogłaby doprowadzić do świątecznego lockdownu. Ostrzegł jednak, że Brytyjczycy muszą zachować czujność.

Z najnowszych danych dotyczących zakażeń na Wyspach wynika, że w Anglii znów rośnie liczba zakażeń koronawirusem wśród dzieci w wieku szkolnym - w tygodniu kończącym się 14 listopada w grupie dzieci w wieku 5-9 lat zanotowano 722,9 przypadki COVID-19 na 100 tysięcy dzieci w tym wieku. Tydzień wcześniej wskaźnik ten wynosił 484,5.



W przypadku dzieci w wieku 10-19 lat wskaźnik zakażeń wzrósł do 694,2 z 571,7. Brytyjska agencja zdrowia tłumaczy wzrost liczby zakażeń dzieci ich powrotem do szkół po krótkiej przerwie w połowie semestru.



Liczba zakażeń nieznacznie wzrosła też wśród osób w wieku 20-59 lat, spadła natomiast wśród najstarszych Brytyjczyków, którzy jako pierwsi zaczęli otrzymywać przypominające dawki szczepionki na COVID-19.