W ubiegły poniedziałek Ministerstwo Zdrowia informowało o 7314 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Dziś liczba zakażeń jest o 30 proc. wyższa.

- Odnotowano 9512 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Te dane nie odzwierciedlają sytuacji panującej w Polsce, mieliśmy 4 dni wolne od pracy. To wzrost o 30 proc. względem minionego poniedziałku - mówił Waldemar Kraska w rozmowie z Polskim Radiem.

Wiceminister zdrowia apelował również o przyjmowanie trzeciej dawki szczepionki. - Osób, chcących się zaszczepić 3. dawką przypominającą przybywa, ale chciałbym, by było ich jeszcze więcej - mówił.

- Badania z całego świata pokazują, że 3. dawka szczepienia powoduje, że nasza odporność zdecydowanie rośnie. To zabezpiecza nas przed zachorowaniem i ciężkim przebiegiem COVID-19 - dodał.

Kraska został również zapytany o możliwe reakcje władz. - Na dziś nie planujemy jakichś dodatkowych obostrzeń w tych powiatach, gdzie nowych przypadków jest najwięcej - zapowiedział.

- Widzimy, że dwa województwa, które do tej pory przodowały, czyli województwo lubelskie i województwo podlaskie, tam w tej chwili wydaje się, że dochodzi do wyhamowania tych nowych przypadków. Mam nadzieję, że to będzie trend już stały - dodał.