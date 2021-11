Masowe testy uczniów mają pomóc czeskiemu rządowi w opanowaniu obecnej fali zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, która przetacza się przez kraj.



Reklama

Testy przesiewowe na COVID-19 są rekomendowane przez ekspertów ds. ochrony zdrowia w Czechach. Zestawy do przeprowadzenia szybkich testów mają być dostarczane przez strażaków - informują czeskie władze.



W piątek na temat strategii walki z koronawirusem rozmawiali przedstawiciele ustępującego rządu, Andreja Babisza i przedstawiciele opozycji, która negocjuje obecnie stworzenie nowego rządu, po wygranych przez siebie wyborach parlamentarnych - poinformował minister zdrowia Czech, Adam Vojtech.



- Jest ważne, abyśmy wszyscy byli zjednoczeni - dodał Vojtech.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Norwegia: 70 proc. w pełni zaszczepionych, liczba zakażeń rekordowa W Norwegii wszyscy mieszkańcy kraju, powyżej 18. roku życia, będą mogli przyjąć przypominającą dawkę szczepionki na COVID-19 - oświadczył premier kraju, Jonas Gahr Stoere.

Reklama

Minister zdrowia nie chciał ujawnić jakie nowe obostrzenia zamierza wprowadzić rząd na początku przyszłego tygodnia. Stwierdził jedynie, że obie strony zgodziły się co do tego, że kluczowe są szczepienia przeciw COVID-19. Odsetek zaszczepionych przeciw koronawirusowi w Czechach jest niższy niż średnia dla całej UE.



- Cieszę się, że rząd nas słucha - powiedział



W czwartek w Czechach wykryto 10 395 zakażeń koronawirusem, o ok. 2 tysiące więcej niż przed tygodniem. We wtorek informowano o 14 539 zakażeniach - to największa dobowa liczba zakażeń w Czechach od 12 marca.

14 539 O tylu dobowych zakażenia - największej ich liczbie od 12 marca - informowano w Czechach 9 listopada

Autopromocja "Rzeczpospolita" Konferencje Poznaj najnowsze trendy na rynku nieruchomości WEŹ UDZIAŁ

Czeska armia poinformowała, że skieruje 40 członków sił zbrojnych do szpitali we wschodnich Czechach, aby odciążyć przemęczonych pracowników czeskiej ochrony zdrowia.



W liczących 10,7 mln mieszkańców Czechach wykryto jak dotąd 1,87 mln zakażeń koronawirusem. Zmarło 31 355 chorych na COVID-19.