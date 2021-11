Dane ONS, obejmujące okres od 2 stycznia do 24 września 2021 roku wykazują, że śmiertelność po zakażeniu koronawirusem wśród niezaszczepionych wynosi 849,7 na 100 tysięcy osób. W grupie osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 współczynnik ten wynosi 26,2.

78 proc. Tylu Brytyjczyków przestrzega wymogu 10-dniowej izolacji po pozytywnym teście na COVID

Z danych wynika też, że śmiertelność osób w pełni zaszczepionych po zakażeniu koronawirusem jest znacząco mniejsza niż śmiertelność wśród osób zaszczepionych jedną dawką.



Oddzielne badanie przeprowadzone przez ONS między 27 września a 2 października wykazało, że ok. 75 proc. respondentów w wieku 35-54 lata przestrzega obowiązku poddania się izolacji przez cały, wymagany na mocy przepisów sanitarnych 10-dniowy okres, po pozytywnym teście na COVID-19. To o 11 punktów procentowych mniej niż latem.

We wszystkich grupach wiekowych odsetek osób przestrzegających wymogu poddania się 10-dniowej izolacji, po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu na COVID-19, wynosi 78 proc. To niemal tyle co w lipcu (wówczas odsetek ten wynosił 79 proc.), ale mniej niż w kwietniu (84 proc.) czy maju (86 proc.).

W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto ok. 40 tys. zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Zmarło 40 osób chorych na COVID-19.