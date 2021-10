Informacja pojawiła się kilka dni po spotkaniu premiera Izraela, Naftaliego Bennetta z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem.

Reklama

Przed niespełna tygodniem kancelaria izraelskiego premiera ogłosiła, że tylko osoby zaszczepione szczepionkami zatwierdzonymi do użycia przez amerykańską Federalną Agencję Żywności i Leków (FDA), Europejską Agencję ds. Leków (EMA) i WHO będą mogły wjeżdżać do kraju. Sputnik V nie jest taką szczepionką.

Decyzja o uznawaniu Sputnika V ma wejść w życie 15 listopada

Decyzja o uznawaniu Sputnika V ma wejść w życie 15 listopada. Rząd Bennetta musi jeszcze ją zatwierdzić. Oficjalnie nie poinformowano, że Sputnik V dołącza do uznawanych przez Izrael szczepionek.



Telewizja N12 informuje, że podróżni zaszczepieni Sputnikiem nadal będą musieli poddać się testowi na COVID-19 po przybyciu do Izraela. W przypadku osób w pełni zaszczepionych szczepionkami zatwierdzonymi przez FDA, EMA i WHO takiego obowiązku od 1 listopada nie będzie. Obecnie wszyscy przylatujący do Izraela muszą jednak poddać się testowi na COVID-19 najpóźniej 72 godziny przed lotem.

Reklama

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Izraelska wirusolog o COVID: Będziemy się doszczepiać co kilka miesięcy Izrael pokonał wariant Delta koronawirusa i może spodziewać się "sześciu do ośmiu miesięcy" spokoju, jeśli chodzi o COVID-19 - twierdzi dr Rivka Abulafia-Lapid, czołowa izraelska wirusolog, w rozmowie z "Times of Israel".

Szczepionka Sputnik V, zarejestrowana do użycia w Rosji w sierpniu 2020 roku, była pierwszą zatwierdzoną do użycia szczepionką przeciw COVID-19 na świecie. Rosja starała się o zatwierdzenie szczepionki do użycia w Izraelu od początku roku, po ogłoszeniu, że szczepionka w III fazie testów klinicznych wykazała się 92-procentową skutecznością w ochronie przed objawowym zakażeniem koronawirusem. W lutym Rosja wystąpiła o zatwierdzenie szczepionki do użycia do WHO, ale we wrześniu Światowa Organizacja Zdrowia zawiesiła postępowanie w tej sprawie, ponieważ proces wytwarzania szczepionki nie spełnia niezbędnych standardów. W październiku WHO poinformowało jednak, że nadal analizuje dane dotyczące szczepionki.

W Izraelu szczepienia przeciw COVID-19 realizowane są z użyciem szczepionki Pfizer/BioNTech.