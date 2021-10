Zdaniem ekspertów korzyści ze szczepień w tej grupie wiekowej są większe niż ryzyko związane ze szczepieniem. Za dopuszczeniem szczepionki do użycia w grupie wiekowej 5-11 lat zagłosowało 17 członków panelu, jeden wstrzymał się od głosu.



Reklama

Dopuszczenie szczepionki do użycia będzie oznaczać, że zaszczepić będzie można ok. 28 mln dzieci w USA, które w większości uczą się obecnie stacjonarnie. FDA nie musi stosować się do rekomendacji panelu ekspertów, ale zazwyczaj nie postępuje wbrew takiej rekomendacji.



Jeśli FDA dopuści szczepionkę do użycia, w przyszłym tygodniu zbierze się panel ekspertów amerykańskich Centrów ds. Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), który wyda rekomendację w tej sprawie. Ostateczna decyzja należeć będzie do dyrektora CDC.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Moderna: Nasza szczepionka jest bezpieczna i skuteczna u dzieci w wieku 5-11 lat Amerykański koncern farmaceutyczny Moderna poinformował, że jego szczepionka na COVID-19 wywołuje silną reakcję układu odpornościowego u dzieci w wieku 6-11 lat. Koncern zamierza wkrótce złożyć wnioski o dopuszczenie jej do użycia u regulatorów na całym świecie.

Dzieci zazwyczaj przechodzą COVID-19 łagodnie, a liczba ostrych przebiegów i zgonów wywołanych chorobą jest niewielka w porównaniu do tego, jak chorobę tę przechodzą dorośli. Dane Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej wskazują, że w USA zmarło po zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 ok. 500 dzieci.

Reklama

57 proc. Tylu mieszkańców USA jest w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19

- To ósma najczęściej zabijająca dzieci w tej grupie wiekowej choroba w ostatnim roku - mówi dr Amanda Cohn, ekspert ds. szczepień dzieci w CDC i członkini panelu ekspertów. - Użycie tej szczepionki będzie przeciwdziałać zgonom, przyjęciom na OIOM i istotnym, długoterminowym powikłaniom u dzieci - wyjaśnia.



W USA zaszczepionych w pełni jest jak dotąd 57 proc. mieszkańców.



Dawka szczepionki Pfizer/BioNTech dla dzieci w wieku 5-11 lat jest mniejsza (10 g) niż dla osób powyżej 12. roku życia (30 g). Testy kliniczne wykazały, że szczepionka ta jest skuteczna w 90,7 proc..



Autopromocja Od 29.10 w "Rzeczpospolitej" i "Parkiecie" Wszystko o zrównoważonym rozwoju i pozafinansowym raportowaniu spółek Sprawdź szczegóły

Pfizer poinformował też, że do końca roku będzie dysponował danymi z testów szczepionki w grupie dzieci w wieku 2-4 lata.