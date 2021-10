Kina otwarto w reżimie sanitarnym - na salach może być zajęte maksymalnie co drugie miejsce. Ponadto bilety są sprzedawane jedynie osobom, które dysponują certyfikatem świadczącym o zaszczepieniu na COVID-19 lub mają status "osoby bezpiecznej" (są ozdrowieńcami lub legitymują się negatywnym wynikiem testu na COVID) w specjalnej aplikacji. W kinach nie można spożywać jedzenia, ani pić napojów, widzowie muszą siedzieć na sali w maskach, przed wejściem mierzy się im temperaturę.



W pozostałych częściach Indii kina otwarto już wcześniej.

Otwarcie kin w Bombaju ma wymiar symboliczny, ponieważ miasto to jest uważane za stolicę indyjskiej rozrywki. Co roku w tzw. Bollywood powstaje ponad 2 tysiące filmów, a wartość branży filmowej w Indiach szacowana jest na 2,8 mld dolarów.

Dzień przed otwarciem kin w Bombaju Indie świętowały osiągnięcie poziomu miliarda szczepień przeciw COVID-19 w kraju. Ok. połowa z blisko 1,4 mld mieszkańców Indii otrzymała co najmniej jedną dawkę szczepionki. Ok. 20 proc. mieszkańców kraju jest w pełni zaszczepionych.



Premier Indii Narendra Modi mówił w piątek, że program szczepień w Indiach jest "przykładem co można osiągnąć, jeśli obywatele i rząd współpracują dla wspólnego dobra"

- Podanie miliarda dawek to nie tylko liczba, ale też odzwierciedlenie determinacji kraju. Indie zapisały nowy rozdział w historii. Świat będzie teraz traktował Indie poważniej - powiedział Modi. Jego przemówienie transmitowały telewizje w całym kraju.



Modi wezwał też mieszkańców Indii, by kupowali produkty pochodzące z Indii, by ożywić gospodarkę.