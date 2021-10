Rosja w ostatnich dniach notuje rekordowe liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i rekordowe liczby zgonów zakażonych, które zaczęły przekraczać tysiąc na dobę.

W związku ze wzrostem liczby zakażeń prezydent Władimir Putin podjął decyzję o przejściu na tydzień przez Rosjan na pracę zdalną - co ma mieć miejsce między 30 października a 7 listopada.

45 Tyle podwariantów wariantu Delta wykryto w Wielkiej Brytanii

AY.4.2, wariant określany też jako "Delta plus", to podwariant wariantu Delta, który obecnie odpowiada za ok. 6 proc. nowych zakażeń w Wielkiej Brytanii. Wariant ten ma być o ok. 10 proc. bardziej zakaźny od wariantu Delta. Po raz pierwszy wykryto go właśnie w Wielkiej Brytanii. 20 października pojawiła się informacja, że pierwszy przypadek zakażenia tym wariantem wykryto w Izraelu u 11-latka, który wrócił do kraju z Mołdawii.



Teraz obecność tego wariantu w Rosji potwierdził cytowany przez TASS Chafizow. - To jeden z wielu podtypów wariantu Delta, który prawdopodobnie ma kilka przewag nad oryginalnym wariantem i innymi podtypami tego patogenu - stwierdził.



W Wielkiej Brytanii zidentyfikowano ok. 45 podtypów wariantu Delta.