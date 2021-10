Liczba zakażeń wykrytych w Wielkiej Brytanii w środę była większa o ponad 4 tysiące od tej raportowanej dzień wcześniej.

Reklama

W Wielkiej Brytanii zmarło w ciągu ostatniej doby 181 osób chorych na COVID-19.

Tymczasem badanie REACT-1 prowadzone przez Imperial College London wskazuje, iż współczynnik reprodukcji koronawirusa (R0), mówiący o tym, ile osób średnio zakaża wirusem jedna zakażona nim osoba wśród dzieci w wieku do 17 roku życia wynosi 1,18, co oznacza, że epidemia w tej grupie wiekowej rozwija się. Jednocześnie wśród osób w wieku 18-54 lata współczynnik R0 wynosi 0,81 - co z kolei oznacza, że w tej grupie wiekowej epidemia jest w odwrocie.

Wśród osób w wieku powyżej 55 lat współczynnik R0 oscyluje w granicach jednego.

270 tys. Tylu uczniów szkół średnich na Wyspach miało cierpieć na COVID-19 w tygodniu kończącym się 2 października

Reklama

Między 9 a 27 września w Wielkiej Brytanii odsetek dzieci w wieku 13-17 lat, u których wykryto COVID-19 wynosił 2,55 proc., podczas gdy u dzieci w wieku 5-12 - 2,32 proc.



Sky News zauważa, że to, iż epidemia rozwija się wśród dzieci, wynika zapewne z tego, iż grupa ta jest w większości niewyszczepiona, podczas gdy ponad 90 proc. dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii przyjęło co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Dopiero we wrześniu w Wielkiej Brytanii dopuszczono szczepienia przeciw COVID-19 w grupie dzieci w wieku 12-15 lat.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Wielka Brytania: Zgonów łączonych z COVID-19 prawie 60 proc. więcej niż przed rokiem W Wielkiej Brytanii odnotowano w ciągu doby 38,5 tys. nowych przypadków koronawirusa i śmierć 181 osób, u których wcześniej stwierdzono SARS-CoV-2. Tego samego dnia przed rokiem informowano o niespełna 14 tys. przypadków i 50 zgonach.

Między 9 a 27 września - jak wynika z badania 100 527 próbek pobranych od losowo wybranych osób przez badaczy z Imperial College London - w Wielkiej Brytanii chorowało na COVID-19 0,83 proc. mieszkańców. W lipcu odsetek ten wynosił 0,63 proc.



Autopromocja CFO Strategy & Innovation Summit 2021 To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów WEŹ UDZIAŁ

W tygodniu kończącym się 2 października na COVID-19 miało cierpieć ok. 270 tysięcy uczniów szkół średnich.

W związku z tymi danymi związki zawodowe nauczycieli wzywają do przywrócenia obostrzeń w szkołach - m.in. przymusu samoizolacji uczniów, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną koronawirusem.